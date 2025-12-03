El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las primeras horas de la mañana. A partir de las 6:00, se espera que la situación se complique con la llegada de lluvias escasas, especialmente en las horas centrales del día.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 4 y 10 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 4 grados, mientras que durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 10 grados. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, especialmente en la mañana, donde se prevén valores de 1 a 3 grados, lo que podría hacer que la percepción del frío sea más intensa.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que la lluvia será ligera, con acumulados que podrían llegar hasta 1.0 mm en las horas de mayor actividad. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante esas horas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 36 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional y afectar la estabilidad de objetos ligeros en el exterior. Es importante tener precaución, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de tormenta también es notable, con un 50% de posibilidad en las primeras horas del día, aumentando a un 80% en la tarde. Esto sugiere que podrían presentarse tormentas aisladas, acompañadas de lluvias y vientos intensos.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones invernales, con especial atención a las posibles tormentas y al viento fuerte que podría afectar la movilidad y la seguridad en las calles.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.