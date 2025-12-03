El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

Hoy, 3 de diciembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante la mañana, se espera un cielo poco nuboso que dará paso a un aumento en la cobertura nubosa hacia el mediodía, alcanzando un estado cubierto en las horas posteriores. A medida que avance la tarde, la nubosidad se intensificará, y se prevén condiciones de muy nuboso con posibilidades de lluvia escasa.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 5 y 11 grados . Las mínimas se registrarán en las primeras horas del día, mientras que las máximas se alcanzarán en la tarde, cuando el termómetro podría llegar hasta los 11 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, especialmente por la mañana y al final del día.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que las lluvias serán escasas, con acumulados que podrían llegar hasta 3 mm en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando el 100% en las franjas horarias de la tarde y la noche, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 25 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. La dirección del viento podría contribuir a un aumento en la sensación de inclemencia, especialmente en áreas más expuestas.

La probabilidad de tormenta es moderada, con un 75% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo tormentas aisladas. Es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia, especialmente en la tarde y noche. Se recomienda a los habitantes de la zona que se preparen para un día húmedo y ventoso, manteniendo precauciones ante posibles tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.