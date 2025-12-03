El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

Hoy, 3 de diciembre de 2025, Catoira se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad. Durante la mañana, la probabilidad de precipitación será del 65%, con una ligera posibilidad de lluvia escasa, especialmente entre las 01:00 y las 07:00 horas. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 7 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más fría debido a la humedad.

A partir de la tarde, la situación se tornará más complicada. La nubosidad aumentará considerablemente, y se prevé que el cielo se cubra por completo. La probabilidad de lluvia se incrementará, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm en total. Las temperaturas alcanzarán su máximo en torno a los 12 grados , pero la sensación de frío persistirá debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 90%.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán rachas que oscilarán entre los 6 y 13 km/h, aumentando notablemente en la tarde. A partir de las 14:00 horas, se anticipan vientos del suroeste con velocidades que podrían alcanzar hasta 50 km/h, lo que generará un ambiente ventoso y potencialmente incómodo. Esta combinación de viento y lluvia podría dar lugar a condiciones de tormenta, especialmente entre las 19:00 y las 01:00 horas del día siguiente, con una probabilidad de tormenta del 70%.

La humedad relativa será alta durante todo el día, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Los habitantes de Catoira deben estar preparados para un día de inclemencias, con la posibilidad de lluvias intensas y vientos fuertes, especialmente en la tarde y la noche. Se recomienda precaución al desplazarse y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.