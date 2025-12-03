El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 9 grados , siendo más frescas durante la mañana y ligeramente más cálidas hacia la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en la franja horaria de la tarde y la noche, donde se espera que la lluvia sea más intensa. En particular, se prevé una probabilidad del 100% de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los habitantes de A Cañiza deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 3 mm, con chubascos intermitentes que podrían generar un ambiente más frío y húmedo.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 49 km/h en las horas más ventosas, especialmente por la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con vientos más suaves por la mañana y aumentando su intensidad hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y puede hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son. Este nivel de humedad también puede favorecer la formación de niebla en las primeras horas del día, reduciendo la visibilidad en algunas áreas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, lo que podría llevar a un ambiente más frío y húmedo. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones al conducir y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. En resumen, hoy será un día marcado por la nubosidad y la lluvia, con un ambiente fresco y ventoso en A Cañiza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.