El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Cangas se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que rondará los 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 79%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 7 y 12 grados . Las condiciones meteorológicas indican que, aunque la lluvia será escasa, hay una probabilidad del 75% de precipitación en las primeras horas del día, lo que podría traducirse en ligeras lloviznas. La precipitación acumulada podría llegar a 0.3 mm en las primeras horas, aumentando a 0.5 mm en la tarde y alcanzando hasta 1 mm hacia la noche.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 39 km/h en las horas más activas del día. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. En particular, se prevé que las rachas más fuertes se registren entre las 18:00 y las 21:00 horas, coincidiendo con el ocaso, que tendrá lugar a las 18:03.

La probabilidad de tormenta es notable, especialmente en la franja horaria de 19:00 a 01:00, donde se estima un 75% de posibilidad de que se produzcan tormentas. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también un aumento en la actividad eléctrica, lo que podría afectar a las actividades al aire libre.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá cubierto, con intervalos de nubes altas que podrían ofrecer breves momentos de claridad, pero en general, se espera que la mayor parte del día esté marcado por un ambiente gris y húmedo. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, así que se recomienda precaución a quienes se desplacen por la zona.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente en las horas de la tarde y noche. Es un día para estar preparados y tomar las precauciones necesarias ante las condiciones meteorológicas cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.