El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cambados según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes vayan aumentando, dando paso a un ambiente cubierto. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las horas centrales del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes.
Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 13 grados . Durante la mañana, se registrarán mínimas de 8 grados, mientras que por la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 13 grados. Este rango térmico, aunque fresco, es típico para la época del año, y se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el frío.
La humedad relativa será alta, rondando entre el 88% y el 98%, lo que puede generar una sensación térmica más baja de lo que realmente marcan los termómetros. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas frescas, puede hacer que el día se sienta más frío, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 51 km/h en las horas más intensas del día. Este viento puede contribuir a que la sensación de frío sea más pronunciada, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas expuestas.
La probabilidad de tormentas también está presente, con un 70% de posibilidad en las horas de la tarde y la noche. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.
A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente, manteniendo un ambiente fresco y húmedo. Los ciudadanos de Cambados deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar durante este día invernal.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.
