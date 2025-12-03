El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

Hoy, 3 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día marcado por condiciones mayormente nubladas y la posibilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con intervalos de nubes que podrían dar paso a lluvias escasas. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 6 grados durante la mayor parte del día, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la jornada, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de precipitaciones. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en las horas más activas. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 9 km/h. Sin embargo, por la tarde, se anticipa un aumento en la intensidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 48 km/h, lo que podría generar una sensación de inclemencia, especialmente durante las tormentas que se prevén en la tarde.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 75% de posibilidad entre las 19:00 y las 01:00 horas. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, que podrían incluir tormentas eléctricas y ráfagas de viento más fuertes. Es recomendable que se tomen precauciones, especialmente si se planea realizar actividades al aire libre.

A lo largo del día, la temperatura máxima alcanzará los 11 grados , lo que, combinado con la alta humedad y el viento, podría hacer que la sensación térmica sea más baja. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, manteniéndose en torno a los 10 grados.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias y tormentas. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.