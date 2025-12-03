El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que rondarán los 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 84%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con temperaturas estables en torno a los 8 grados durante la mañana y un ligero aumento a 12 grados por la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y la presencia del viento. Este viento, que soplará predominantemente del sureste, alcanzará velocidades de hasta 10 km/h, con ráfagas que podrían superar los 40 km/h en momentos puntuales, especialmente por la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad de lluvias entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se prevé que la precipitación acumulada durante el día sea de aproximadamente 1.3 mm, lo que indica que, aunque las lluvias no serán intensas, sí se presentarán de manera constante. Las lluvias más significativas se esperan en la tarde, cuando la nubosidad será más densa.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad de que se produzcan es del 10% entre las 13:00 y las 19:00 horas, aumentando a un 75% entre las 19:00 y las 01:00 horas. Esto sugiere que, si bien el día comenzará de manera tranquila, la tarde y la noche podrían traer consigo tormentas acompañadas de lluvias.

La visibilidad se verá afectada por la combinación de la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una distancia segura entre vehículos.

En resumen, el tiempo en Bueu hoy será mayormente nublado con lluvias esporádicas, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja llevar paraguas si se planea salir, especialmente por la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.