El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Durante el periodo de la mañana, la probabilidad de precipitación es del 55%, lo que indica que es probable que se registren algunas gotas de lluvia, especialmente entre las 01:00 y las 07:00 horas.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 6 y 7 grados durante la mayor parte del día. A medida que se acerque la tarde, se prevé un ligero aumento, alcanzando hasta 11 grados en las horas más cálidas. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 91% en la mañana y alcanzando el 100% en la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se anticipa que las rachas de viento puedan alcanzar hasta 48 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. La combinación de viento y humedad podría hacer que las condiciones se sientan más frías, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 15% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, la mayor preocupación radica en la posibilidad de tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias más intensas en la tarde. La probabilidad de tormenta aumenta considerablemente en la franja horaria de 19:00 a 01:00, alcanzando un 75%.

A lo largo del día, se recomienda a los residentes de Barro que se preparen para condiciones cambiantes, llevando paraguas y abrigos, especialmente si planean estar al aire libre. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, sobre todo en las horas de la tarde y la noche. En resumen, el tiempo de hoy en Barro será mayormente nublado con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte en las horas de la tarde.

