El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baiona según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales. La temperatura oscilará entre los 7 y 12 grados , siendo más fresca por la mañana y ligeramente más cálida hacia la tarde.
La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, donde se espera un 100% de posibilidad de lluvia. Durante este periodo, se anticipa que la precipitación acumulada podría alcanzar hasta 1 mm, lo que indica que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Posteriormente, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrán algunas posibilidades de chubascos dispersos.
El viento soplará del este, con velocidades que variarán entre 5 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 44 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en las zonas costeras. La humedad relativa será alta, rondando entre el 82% y el 96%, lo que contribuirá a una atmósfera algo pesada y húmeda a lo largo del día.
A medida que se acerque la tarde, la situación meteorológica se tornará más inestable, con un 80% de probabilidad de tormenta entre las 19:00 y las 01:00 horas. Esto sugiere que, aunque la lluvia pueda ser escasa, las condiciones podrían ser propensas a tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes se encuentren al aire libre.
En resumen, Baiona experimentará un día mayormente nublado con lluvias intermitentes y un aumento en la actividad eléctrica hacia la noche. Se aconseja a los residentes y visitantes que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen las precauciones necesarias para disfrutar de su día de manera segura.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.
- Condenado un joven boxeador por la paliza a dos chicos en una zona de ocio de Vigo
- El nuevo espacio ciudadano en el relleno de Beiramar recibe 11 ofertas para su construcción
- Cafersa fía a una mina subterránea el futuro de 125 empleos en Galicia
- Desalojado un edificio en la avenida de Vigo en Cangas por un incendio
- La residencia para opositores de élite: la concentración tiene un alto precio
- El resurgir de O Sisto: veinte vecinos reviven una aldea que llegó a estar casi deshabitada
- Retenciones en la VG-20 en Vigo tras quedar atravesado un camión
- El vigués Jorge Juan Costas, 'padre' de la baliza V16, aclara las dudas sobre el dispositivo que sustituirá a los triángulos desde enero de 2026