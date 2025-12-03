El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

El día de hoy, 3 de diciembre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales. La temperatura oscilará entre los 7 y 12 grados , siendo más fresca por la mañana y ligeramente más cálida hacia la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, donde se espera un 100% de posibilidad de lluvia. Durante este periodo, se anticipa que la precipitación acumulada podría alcanzar hasta 1 mm, lo que indica que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Posteriormente, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrán algunas posibilidades de chubascos dispersos.

El viento soplará del este, con velocidades que variarán entre 5 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 44 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en las zonas costeras. La humedad relativa será alta, rondando entre el 82% y el 96%, lo que contribuirá a una atmósfera algo pesada y húmeda a lo largo del día.

A medida que se acerque la tarde, la situación meteorológica se tornará más inestable, con un 80% de probabilidad de tormenta entre las 19:00 y las 01:00 horas. Esto sugiere que, aunque la lluvia pueda ser escasa, las condiciones podrían ser propensas a tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes se encuentren al aire libre.

En resumen, Baiona experimentará un día mayormente nublado con lluvias intermitentes y un aumento en la actividad eléctrica hacia la noche. Se aconseja a los residentes y visitantes que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen las precauciones necesarias para disfrutar de su día de manera segura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.