El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de diciembre

Hoy, 3 de diciembre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 5 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de nubes altas y cubiertas. La probabilidad de precipitación aumentará, especialmente en las horas centrales del día, donde se prevé que la lluvia sea más probable. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 0.7 mm en las primeras horas, aumentando a 2 mm en la tarde, y alcanzando hasta 3 mm en la noche. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas si se planea salir.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 41 km/h en las horas de la tarde. Esto, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Las velocidades del viento oscilarán entre 7 y 13 km/h en la mañana, aumentando a 19 km/h por la tarde, lo que podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente para actividades al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que la bruma y las nubes bajas afecten la claridad, especialmente en las primeras horas del día. Esto podría dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas. Las temperaturas nocturnas descenderán ligeramente, manteniéndose alrededor de los 5 a 6 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría contribuir a un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, hoy en As Neves se anticipa un día mayormente nublado, con lluvias intermitentes y un viento notablemente fuerte. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-02T22:03:07.