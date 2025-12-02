El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y condiciones inestables. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con intervalos de nubes muy densas y cubiertas que podrían traer consigo precipitaciones a lo largo del día. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 11 grados . A primera hora, se registrarán mínimas de 11 grados, descendiendo a 9 grados en las horas más frías de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará de manera constante desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 60 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante la tarde. Este viento, combinado con la alta humedad relativa que rondará el 87% al inicio del día, generará una sensación de frío más intensa.

La lluvia será un factor constante, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente en la tarde, cuando se prevén tormentas que podrían traer consigo chubascos intensos. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 6 mm en las horas pico, lo que podría generar charcos y condiciones resbaladizas en las calles.

A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá, con intervalos de nubes altas y algunas claras, pero la posibilidad de tormentas eléctricas será alta, con un 95% de probabilidad en los periodos críticos. Esto sugiere que los habitantes de Vilanova de Arousa deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y potencialmente severas.

A pesar de las inclemencias del tiempo, las horas de luz serán adecuadas, con el orto a las 08:46 y el ocaso a las 18:02, lo que permitirá disfrutar de algunas horas de luz natural, aunque la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad.

Se recomienda a los residentes que tomen precauciones al salir, especialmente en la tarde, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Mantenerse informado y preparado será clave para afrontar este día invernal en Vilanova de Arousa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.