El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 93%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga en un 100% durante las primeras horas, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en algunos periodos. Sin embargo, la posibilidad de tormentas eléctricas también es significativa, con un 95% de probabilidad en los mismos intervalos.

El viento soplará desde el este y el noreste, con rachas que alcanzarán hasta los 55 km/h en las horas más intensas, especialmente entre las 14:00 y las 15:00. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en áreas expuestas.

Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 10 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados por la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad. A medida que se acerque la tarde, se prevé que el cielo continúe cubierto, con intervalos nubosos que podrían dar paso a breves momentos de sol, aunque estos serán escasos.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena en general, aunque podría verse afectada por la lluvia y la niebla en algunos momentos. Las condiciones climáticas sugieren que es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja a los residentes que se preparen para un tiempo inestable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo permanecerá cubierto, con la posibilidad de que las lluvias continúen en menor medida. La puesta de sol se producirá a las 18:02, marcando el final de un día que, aunque gris y lluvioso, es típico de la temporada invernal en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.