El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y con probabilidades significativas de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. La precipitación acumulada podría llegar a 0.5 mm en las primeras horas, aumentando a 3 mm hacia el mediodía. Las probabilidades de lluvia son del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Vilaboa necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

El viento soplará desde el noreste a una velocidad de 4 a 6 km/h, aumentando en intensidad a medida que el día avanza, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 9 grados , con un ligero descenso hacia la tarde.

En la tarde, se prevé que el cielo continúe cubierto, con intervalos de lluvia que podrían ser más intensos. Las probabilidades de tormenta son elevadas, alcanzando hasta el 95% en los periodos de 13:00 a 19:00. Esto sugiere que es posible que se produzcan tormentas acompañadas de lluvia escasa, lo que podría generar condiciones de visibilidad reducida en las carreteras.

Hacia el final del día, la temperatura descenderá ligeramente, y se espera que el cielo permanezca cubierto hasta el ocaso, que ocurrirá a las 18:02. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría. En resumen, los residentes de Vilaboa deben prepararse para un día mayormente nublado, con lluvias y tormentas, y temperaturas frescas que invitan a abrigarse bien.

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de nubes muy densas y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. La temperatura oscilará entre los 7 y 11 grados , alcanzando su punto más alto en las horas centrales del día.

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y muy nuboso, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 7 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se produzcan precipitaciones.

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes y probabilidad de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 7 grados en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.