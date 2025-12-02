El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con intervalos nubosos, aunque la nubosidad irá aumentando a lo largo del día, dando paso a un panorama muy nuboso y cubierto, especialmente en las horas centrales. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que la lluvia será un fenómeno recurrente.

Las primeras lluvias ligeras comenzarán a caer en la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas. Sin embargo, a medida que avance el día, se prevé un aumento significativo en la intensidad de las precipitaciones, especialmente entre las 14:00 y las 19:00 horas, donde se podrían registrar hasta 2 mm de lluvia. Las tormentas también son una posibilidad real, con una probabilidad del 95% en las horas de la tarde, lo que podría generar episodios de lluvia intensa y, en algunos casos, acompañados de tormenta.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 8 grados a lo largo del día. Las mínimas se registrarán en las primeras horas de la mañana, mientras que las máximas se alcanzarán en torno a las 14:00 horas. La sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del suroeste con rachas que alcanzarán hasta los 40 km/h, especialmente durante las tormentas. Este viento, además de contribuir a la sensación de frío, podría generar condiciones de inestabilidad en la atmósfera.

La humedad relativa será alta, superando el 90% en la mayor parte del día, lo que favorecerá la formación de nubes y la persistencia de la lluvia. A medida que se acerque la noche, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá, aunque con una tendencia a disminuir ligeramente. Sin embargo, no se descartan chubascos aislados hasta bien entrada la noche.

En resumen, los habitantes de Vila de Cruces deben prepararse para un día de lluvia y tormentas, con un ambiente fresco y ventoso. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las condiciones climáticas podrían ser adversas, especialmente en las horas de mayor actividad tormentosa.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, se prevén cielos cubiertos, con una alta probabilidad de tormentas, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 100%. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 9 grados , siendo más frescas durante la mañana y la tarde.

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidad de lluvias intermitentes. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo muy nuboso, con una temperatura que rondará los 7 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando mínimos de 4 grados en las horas más frías.

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Silleda se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, los cielos estarán cubiertos con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá fresca, oscilando entre los 4 y 8 grados , lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, alcanzando valores de hasta 2 grados en algunos momentos.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

