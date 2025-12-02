El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Vigo se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, aunque a medida que avance el día, la situación cambiará drásticamente. A partir de la tarde, se espera un aumento significativo en la nubosidad, con intervalos de nubes muy densas y la posibilidad de tormentas acompañadas de lluvia escasa.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados , con un ambiente fresco que se sentirá más intenso debido a la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, especialmente en las primeras horas del día, con un 95% de humedad. Esto puede generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas en las primeras horas, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en la tarde y hasta 4 mm en la noche. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es muy probable que los vigueses se enfrenten a chubascos intermitentes, por lo que llevar un paraguas será esencial.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se registrarán rachas que podrían alcanzar hasta 46 km/h, principalmente del suroeste, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, con ráfagas más intensas en la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 85% de posibilidad en las primeras horas y aumentando hasta un 95% en la tarde. Esto indica que los vigueses deben estar preparados para condiciones climáticas severas, especialmente si se encuentran en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas descenderán, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique. La puesta de sol se producirá a las 18:03, marcando el final de un día que, aunque comenzará con algo de claridad, se transformará en un panorama más sombrío y húmedo.

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Cangas se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con una transición hacia un estado muy nuboso a medida que avancen las horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de nubes muy densas y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. La temperatura oscilará entre los 7 y 11 grados , alcanzando su punto más alto en las horas centrales del día.

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 7 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.