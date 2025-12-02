El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Valga se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas cambiantes. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas, alrededor de 9 grados . Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían dar paso a cielos más cubiertos.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se anticipan lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1 mm en las horas más activas. La lluvia comenzará a ser más notable a partir del mediodía, cuando la temperatura descenderá ligeramente, estabilizándose en torno a los 7 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 93%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del sur con velocidades que oscilarán entre 7 y 12 km/h, aumentando a medida que se acerque la tarde. En los momentos más intensos, se prevén rachas que podrían alcanzar hasta 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor viento.

A medida que se acerque la noche, el cielo se tornará completamente cubierto, y las probabilidades de tormenta aumentarán, con un 95% de probabilidad entre las 19:00 y las 01:00. Las temperaturas nocturnas caerán a 6 grados, y la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar condiciones incómodas para aquellos que se encuentren al aire libre.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a cielos cubiertos y lluvias a lo largo de la jornada. Se recomienda a los habitantes que estén preparados para cambios bruscos en el tiempo, especialmente en la tarde y la noche, cuando las condiciones podrían volverse más inestables. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para afrontar este día de manera segura y cómoda.

