El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma dará paso a un cielo cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se intensificarán conforme avance la jornada. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 10 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de 10 grados, descendiendo a 9 grados en la tarde y alcanzando mínimas de 6 grados hacia la noche. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad, que alcanzará hasta el 98% en algunos momentos, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 36 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento, junto con la lluvia, podría hacer que las condiciones se sientan más frías y húmedas, por lo que es aconsejable tener precaución al salir.

A medida que el día avance, las tormentas se volverán más probables, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando la probabilidad de tormenta se sitúa en un 95%. Las precipitaciones acumuladas podrían ser significativas, con estimaciones que varían entre 0.1 y 4 mm en diferentes periodos. Esto sugiere que, aunque las lluvias no sean constantes, habrá momentos de mayor intensidad que podrían causar charcos y condiciones resbaladizas en las calles.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma y las lluvias, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Por lo tanto, se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales al desplazarse.

En resumen, el día en Tui se presenta como un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Gondomar se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura estable alrededor de los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% en la madrugada, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y posibilidades de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando mínimos de 6 grados en las horas más frías de la tarde.

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por condiciones meteorológicas que incluyen niebla y un ambiente mayormente cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno predominante, con visibilidad reducida, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la niebla persista en algunos momentos, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.