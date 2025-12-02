El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Tomiño se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, la bruma dará paso a un cielo poco nuboso, aunque a medida que avance el día, la nubosidad aumentará significativamente. A partir del periodo de la tarde, se espera que el cielo se cubra completamente, con intervalos de tormenta y lluvia escasa.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A medida que la tarde avance, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, lo que podría generar una sensación de frío, especialmente con la llegada del viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y manteniéndose por encima del 80% durante la mayor parte de la jornada. Esto, combinado con las temperaturas frescas, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 31 km/h en las horas de mayor intensidad. Este viento, junto con la inestabilidad atmosférica, incrementará la probabilidad de tormentas, que se estima en un 95% durante la tarde y la noche. Las precipitaciones serán intermitentes, con acumulados que podrían llegar a los 7 mm, especialmente en la tarde, cuando se prevén los mayores episodios de lluvia.

La probabilidad de tormenta es alta, lo que sugiere que los habitantes de Tomiño deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. Se recomienda llevar paraguas y estar atentos a posibles alertas meteorológicas, ya que las tormentas pueden ser acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas seguirán cayendo, lo que podría generar un ambiente frío y húmedo. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la lluvia, especialmente en las horas nocturnas.

En resumen, el día de hoy en Tomiño se caracterizará por un tiempo cambiante, con un inicio relativamente tranquilo que dará paso a un ambiente más inestable y fresco, ideal para disfrutar de actividades en interiores y mantenerse abrigado.

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con períodos de cubierto y algunas posibilidades de tormenta. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y muy nuboso, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y un ambiente húmedo.

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma dará paso a un cielo cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se intensificarán conforme avance la jornada. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

