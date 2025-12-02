El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes y probabilidad de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 7 grados en las horas centrales del día.

La precipitación será un factor importante a tener en cuenta, ya que se prevé que durante la mañana y la tarde se registren intervalos de lluvia escasa. Las cantidades de precipitación esperadas son de hasta 6 mm, especialmente en las horas de mayor actividad meteorológica, que se concentrarán entre las 13:00 y las 19:00 horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Soutomaior se enfrenten a condiciones húmedas y lluviosas.

El viento también jugará un papel relevante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 10 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 92% durante gran parte del día.

La humedad será un factor constante, con niveles que podrían llegar al 100% en algunos momentos, lo que podría contribuir a una sensación de incomodidad para aquellos que se encuentren al aire libre. A pesar de las condiciones adversas, se espera que haya breves intervalos de mejora, especialmente hacia la tarde, aunque la posibilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 90% de probabilidad en los periodos críticos.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones.

En resumen, Soutomaior experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo. Es aconsejable que los residentes se preparen para las condiciones meteorológicas cambiantes y tomen las precauciones necesarias si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.