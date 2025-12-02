El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Silleda se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, los cielos estarán cubiertos con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá fresca, oscilando entre los 4 y 8 grados , lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, alcanzando valores de hasta 2 grados en algunos momentos.

A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, con un predominio de cielos cubiertos y la llegada de tormentas que podrían traer consigo lluvias más intensas. La precipitación acumulada podría llegar a ser significativa, con valores que oscilan entre 0.5 y 3 mm a lo largo del día. Las probabilidades de precipitación son altas, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Silleda se enfrenten a lluvias intermitentes.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 42 km/h, especialmente durante las horas centrales del día. Esta combinación de viento y lluvia puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si tienen que salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será alta, con un 90% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde. Esto podría dar lugar a tormentas eléctricas, que, aunque no se espera que sean severas, podrían causar algunas molestias y complicaciones en el tráfico local.

A lo largo de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de 4 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, por lo que se aconseja precaución en las carreteras.

Finalmente, el ocaso se producirá a las 18:00, marcando el final de un día que, aunque fresco y lluvioso, también puede ofrecer momentos de belleza natural, con el paisaje de Silleda transformándose bajo un manto de nubes y lluvia.

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y de nuevo entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 3 mm en total.

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidad de lluvias intermitentes. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo muy nuboso, con una temperatura que rondará los 7 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando mínimos de 4 grados en las horas más frías.

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con intervalos nubosos, aunque la nubosidad irá aumentando a lo largo del día, dando paso a un panorama muy nuboso y cubierto, especialmente en las horas centrales. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que la lluvia será un fenómeno recurrente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.