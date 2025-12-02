El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Sanxenxo se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y condiciones de inestabilidad atmosférica. Desde las primeras horas de la mañana, la previsión indica un ambiente muy nuboso, con temperaturas que rondan los 12 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados en las horas más frescas.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia durante varios periodos del día. En particular, se anticipan intervalos de lluvia escasa, especialmente en la tarde y la noche. Las cantidades de precipitación podrían variar, con estimaciones que sugieren hasta 3 mm de lluvia en total. Esto se debe a la presencia de un sistema frontal que afecta la región, generando condiciones propensas para tormentas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 39 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para enfrentar el viento y la humedad.

La humedad relativa se mantendrá alta a lo largo del día, alcanzando hasta un 92% en las horas de la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede resultar en un ambiente bastante incómodo, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre. Se aconseja tener precaución y estar preparados para cambios repentinos en el tiempo.

A medida que se acerque la tarde, la situación meteorológica podría complicarse aún más, con un 95% de probabilidad de tormentas. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían producirse descargas eléctricas y vientos fuertes, lo que podría afectar la seguridad de las actividades al aire libre. Por lo tanto, es recomendable que los planes se ajusten en función de las condiciones climáticas.

En resumen, el día en Sanxenxo se presenta con un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia y tormentas. Los residentes deben estar preparados para un tiempo variable y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y comodidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.