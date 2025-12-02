El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente inestables, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera la presencia de niebla, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y espacios abiertos. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a intervalos nubosos, con la posibilidad de lluvias escasas. La precipitación acumulada durante las primeras horas se estima en alrededor de 0.1 mm, lo que indica que el agua comenzará a hacer acto de presencia, aunque de manera ligera. Sin embargo, la situación cambiará drásticamente en la tarde, cuando se prevé un aumento significativo en la actividad tormentosa.

Entre las 13:00 y las 19:00 horas, la probabilidad de tormentas se eleva hasta un 95%, lo que sugiere que los habitantes de Salvaterra deben estar preparados para condiciones climáticas severas. Las lluvias podrían intensificarse, alcanzando hasta 7 mm en total durante el día, con tormentas acompañadas de ráfagas de viento que podrían superar los 40 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, cuando el viento soplará del sur-suroeste, alcanzando velocidades de hasta 22 km/h.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 90-100%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Esto, combinado con las temperaturas frescas, hará que el día se sienta más frío de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los residentes se vistan adecuadamente y tomen precauciones al salir, especialmente en áreas donde la niebla y la lluvia puedan afectar la visibilidad.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque aún se prevén algunas lluvias dispersas. La temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 6 grados hacia el final del día. La niebla podría regresar, creando un ambiente húmedo y fresco para la noche.

En resumen, el día de hoy en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo inestable, con niebla, lluvias y tormentas, lo que requerirá que los ciudadanos se mantengan informados y preparados para las condiciones cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.