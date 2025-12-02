El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por condiciones meteorológicas que incluyen niebla y un ambiente mayormente cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno predominante, con visibilidad reducida, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la niebla persista en algunos momentos, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras.

La temperatura se mantendrá bastante fresca, oscilando entre los 6 y 9 grados a lo largo del día. Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 6 grados, mientras que durante la tarde, se espera un ligero aumento, llegando a los 9 grados. Es recomendable que los residentes se vistan adecuadamente para enfrentar el frío, especialmente si planean salir durante la mañana.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que habrá lluvias intermitentes a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia. Las cantidades de precipitación esperadas varían, con un total acumulado que podría llegar a 6 mm en las horas más activas de la lluvia. Las lluvias serán más intensas en la tarde, por lo que se aconseja llevar paraguas y evitar actividades al aire libre si es posible.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sureste, con ráfagas que alcanzarán hasta 37 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que es recomendable tener en cuenta la velocidad del viento al salir.

La humedad relativa será alta, rondando el 99% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero seguirá siendo notablemente alta, lo que podría afectar la comodidad de los residentes.

En resumen, hoy en Salceda de Caselas se experimentará un día fresco y húmedo, con niebla y lluvias intermitentes. Es fundamental que los ciudadanos tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor lluvia y viento.

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y posibilidades de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando mínimos de 6 grados en las horas más frías de la tarde.

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente inestables, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera la presencia de niebla, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y espacios abiertos. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma dará paso a un cielo cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se intensificarán conforme avance la jornada. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.