El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias dispersas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se prevé que la nubosidad se mantenga, con momentos de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde. La precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 4 mm, con un pico notable entre las 9:00 y las 10:00, donde se espera una lluvia más intensa. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los residentes de Ribadumia necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas de viento que alcanzarán hasta los 58 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar condiciones de mal tiempo. Las direcciones del viento variarán, predominando del oeste y suroeste, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Se recomienda a los ciudadanos tener precaución al salir, especialmente en áreas expuestas.

En cuanto a la actividad eléctrica, se prevé una alta probabilidad de tormentas, con un 95% de posibilidad de que se produzcan en los intervalos de la tarde. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, lo que añade un elemento de riesgo a las condiciones climáticas del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, manteniéndose alrededor de los 8 grados . El cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, por lo que se aconseja a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales.

En resumen, Ribadumia experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y vientos fuertes. Es un día para estar preparado y mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy en Cambados se presenta con un cielo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían dar paso a algunas tormentas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que rondan los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 84%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Meis se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso con lluvias escasas, con una temperatura que rondará los 10 grados . A medida que avance la jornada, la nubosidad se intensificará, y se espera que el cielo se cubra por completo, lo que podría generar un ambiente sombrío y húmedo.

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y condiciones inestables. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con intervalos de nubes muy densas y cubiertas que podrían traer consigo precipitaciones a lo largo del día. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.