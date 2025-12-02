El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y muy nuboso, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 7 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se produzcan precipitaciones.

Durante la mañana, se espera que la probabilidad de lluvia sea del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten chubascos. Las precipitaciones acumuladas en este periodo podrían ser de hasta 0.2 mm. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados, con vientos del sureste que alcanzarán velocidades de hasta 10 km/h.

A partir de las 08:00, el cielo continuará cubierto, pero la intensidad de las lluvias disminuirá ligeramente. Sin embargo, la probabilidad de tormenta se mantendrá alta, con un 90% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 8 grados, y la humedad seguirá siendo elevada, lo que podría generar un ambiente incómodo para actividades al aire libre.

En la tarde, la situación meteorológica no mejorará significativamente. La probabilidad de lluvia se mantendrá alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, con acumulaciones que podrían llegar a 6 mm. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 10 grados, y los vientos del sur y suroeste aumentarán en intensidad, alcanzando rachas de hasta 25 km/h. Esto podría generar un ambiente ventoso y fresco, lo que hará que la sensación térmica sea aún más baja.

Hacia la noche, la probabilidad de lluvia disminuirá, pero el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas caerán a alrededor de 8 grados, y la humedad se mantendrá alta, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente. En resumen, se recomienda a los habitantes de Redondela que se preparen para un día de clima inestable, con la posibilidad de lluvias y tormentas, y que tomen precauciones si planean salir.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 2 de diciembre de 2025, la predicción meteorológica para Pazos de Borbén indica un día marcado por condiciones inestables y una alta probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente brumoso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 6 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes y probabilidad de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 7 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y con probabilidades significativas de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.