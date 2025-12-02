El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y húmedo, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, con la llegada de tormentas y lluvias escasas. En las horas de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, la probabilidad de precipitación se mantendrá en un 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que podrían alcanzar hasta 4 mm en total durante el día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el noreste, con rachas que podrían alcanzar hasta 32 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar el tiempo adverso.

En cuanto a la temperatura, se espera que alcance su punto más bajo en la tarde, con valores que podrían descender a 6 grados . Las temperaturas comenzarán a recuperarse ligeramente hacia la noche, pero seguirán siendo frescas, rondando los 7 grados. La combinación de viento, humedad y temperaturas bajas podría generar un ambiente incómodo, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan en las horas críticas de la tarde. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas severas, incluyendo posibles tormentas eléctricas. Se aconseja evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.

En resumen, Pontevedra enfrentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, y temperaturas frías. Es fundamental que la población tome precauciones y se mantenga informada sobre las actualizaciones meteorológicas a medida que avanza el día.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Barro se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 9 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que alternará entre intervalos nubosos y momentos de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando mínimos de 6 grados en las horas más frías de la tarde.

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y muy nuboso, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 7 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.