El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Pontecesures se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas cambiantes. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas, alrededor de 9 grados . Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían dar paso a un cielo más cubierto hacia la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se anticipan lluvias que, aunque no serán intensas, podrían acumular hasta 2 mm en total. Las primeras gotas podrían comenzar a caer en las horas centrales del día, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, cuando la probabilidad de tormenta también se incrementa, alcanzando un 95%. Esto sugiere que los habitantes de Pontecesures deben estar preparados para posibles tormentas aisladas que podrían acompañar a las lluvias.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 6 y 9 grados , con un ligero descenso a medida que se acerque la noche. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 90%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Por lo tanto, se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación de mayor frío, especialmente durante las horas de mayor actividad del viento.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se tornará más cubierto, y las condiciones de tormenta podrían intensificarse. Las lluvias, aunque escasas, podrían ser persistentes, lo que sugiere que es un buen día para llevar paraguas y evitar actividades al aire libre innecesarias.

En resumen, Pontecesures experimentará un día de contrastes, comenzando con cielos despejados y finalizando con un ambiente más inestable y húmedo. La población debe estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para un final de jornada que podría verse afectado por la lluvia y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.