El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de niebla en algunos momentos.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 6 grados, con intervalos de nubosidad que podrían dar paso a ligeras precipitaciones. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que oscilan entre 0.2 y 6 litros por metro cuadrado, siendo más intensas en la tarde.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h, lo que podría generar ráfagas más fuertes en momentos de tormenta. La probabilidad de tormenta es también elevada, con un 95% de posibilidad de que se produzcan tormentas eléctricas en la tarde, lo que podría intensificar las precipitaciones y generar condiciones de inestabilidad en la región.

Durante la tarde, la temperatura podría descender ligeramente, alcanzando los 5 grados, mientras que la humedad se mantendrá alta, lo que podría favorecer la formación de bruma y niebla, especialmente en las zonas más bajas de la localidad. La visibilidad podría verse afectada, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas se estabilizarán en torno a los 6 grados. Las lluvias continuarán, aunque con menor intensidad, y la probabilidad de tormenta se mantendrá alta hasta bien entrada la noche. La jornada concluirá con un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año en Ponteareas.

En resumen, se prevé un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Es recomendable estar preparado para condiciones cambiantes y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Mondariz se verá afectado por condiciones meteorológicas adversas, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno predominante, con una visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las carreteras. A medida que avance el día, se espera un incremento en la nubosidad, con cielos cubiertos y tormentas que traerán consigo lluvias escasas, especialmente en las horas centrales de la jornada.

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por condiciones meteorológicas que incluyen niebla y un ambiente mayormente cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno predominante, con visibilidad reducida, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la niebla persista en algunos momentos, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras.

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente inestables, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera la presencia de niebla, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y espacios abiertos. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.