El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por condiciones meteorológicas predominantemente invernales. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla cubrirá la localidad, con visibilidad reducida que persistirá hasta el amanecer. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 8 grados , lo que contribuirá a la sensación de frío en el ambiente.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas. Se prevé que la precipitación comience a aumentar a partir del mediodía, alcanzando un pico significativo en la tarde. Las lluvias acumuladas podrían llegar a 7 mm, lo que indica un día húmedo y potencialmente incómodo para actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es del 100% durante las horas centrales del día, lo que sugiere que es muy probable que los residentes necesiten paraguas y ropa impermeable.

La tarde traerá consigo un aumento en la intensidad del viento, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 37 km/h desde el este. Esto, combinado con la lluvia, podría generar una sensación térmica aún más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 96%, lo que acentuará la sensación de frío y hará que el ambiente se sienta más húmedo.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 80% de posibilidad de tormentas eléctricas en las horas de la tarde y la noche. La temperatura descenderá ligeramente, rondando los 4 grados hacia el final del día, lo que podría generar la formación de escarcha en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

Los cielos permanecerán cubiertos hasta el ocaso, que se producirá a las 18:02, y se espera que la bruma regrese en las últimas horas de la jornada. Para aquellos que planean salir, es aconsejable estar preparados para condiciones adversas y considerar la posibilidad de cancelar actividades al aire libre. En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día frío y húmedo, con lluvias y tormentas que marcarán la pauta de la jornada.

Hoy, 2 de diciembre de 2025, la predicción meteorológica para Pazos de Borbén indica un día marcado por condiciones inestables y una alta probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente brumoso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 6 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes y probabilidad de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 7 grados en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.