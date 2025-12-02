El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y muy nuboso, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 7 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se prevé que la nubosidad se mantenga, con intervalos de lluvia que podrían comenzar a manifestarse en la mañana. La precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 4 mm en las horas centrales del día, especialmente entre las 09:00 y las 13:00, cuando la probabilidad de lluvia es del 100%. Las condiciones de tormenta también son altas, con un 95% de probabilidad de que se produzcan tormentas durante este periodo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco y algo incómodo, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, con predominancia de vientos del sur y suroeste en las horas de la tarde.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea reducida en momentos de lluvia, lo que podría afectar el tráfico y las actividades cotidianas. Es recomendable que los conductores y peatones tomen precauciones adicionales.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando mínimos de 7 grados hacia el final del día. La nubosidad persistirá, y aunque las lluvias podrían disminuir, la posibilidad de tormentas seguirá presente hasta la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:03, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también traerá consigo la belleza de un cielo dramático y cambiante.

En resumen, hoy en Poio se anticipa un tiempo invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de actividades en interiores y abrigarse bien si se sale al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.