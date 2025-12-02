El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

Hoy, 2 de diciembre de 2025, la predicción meteorológica para Pazos de Borbén indica un día marcado por condiciones inestables y una alta probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente brumoso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 6 grados en las horas centrales.

La nubosidad será predominante, con intervalos de nubes muy densas y cubiertas que traerán consigo tormentas y lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 07:00 y las 13:00. Durante estos intervalos, se prevén lluvias que podrían acumular hasta 3 mm en total, con picos de hasta 10 mm en las horas más intensas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, soplando principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 7 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 42 km/h en las primeras horas, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros. A medida que el día avance, el viento se tornará más variable, con ráfagas que podrían llegar a los 27 km/h en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente hacia la tarde, pero sin bajar del 93%. Esto contribuirá a una sensación de pesadez en el ambiente, especialmente en combinación con las bajas temperaturas y la bruma matutina.

En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé una probabilidad del 85% de tormentas en las primeras horas, que podría disminuir ligeramente a un 75% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, la posibilidad de tormentas eléctricas no debe ser subestimada.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque se mantendrán los cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. La temperatura descenderá a 5 grados hacia el final del día, y la bruma podría regresar, creando un ambiente fresco y húmedo. En resumen, se recomienda a los habitantes de Pazos de Borbén que se preparen para un día de inestabilidad meteorológica, con precauciones ante posibles tormentas y lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.