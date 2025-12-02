El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con períodos de cubierto y algunas posibilidades de tormenta. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan cubiertas, con una probabilidad de precipitación del 100% en varios períodos del día. Las lluvias serán escasas, pero no se descartan tormentas, especialmente en las horas centrales de la jornada. La precipitación acumulada podría llegar a 1 mm en la mañana y aumentar a 2 mm en la tarde, lo que indica que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 58 km/h en las horas más activas. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas abiertas, por lo que se aconseja tener precaución al desplazarse. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados durante la mayor parte del día, con un ligero descenso hacia la tarde, donde se prevé que caigan a 8 grados.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea reducida en momentos de lluvia, especialmente en las horas de la tarde, cuando la combinación de nubes y precipitación podría dificultar la visión. La tarde también traerá intervalos nubosos con lluvia, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más frío y húmedo.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo similares, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a 7 grados . La probabilidad de tormenta se mantendrá alta, con un 95% en las horas nocturnas, lo que sugiere que es probable que se produzcan más lluvias y tormentas.

En resumen, el día en Oia se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento fuerte. Es un día para estar preparado y tomar precauciones, especialmente si se planea estar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.