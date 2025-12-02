El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y muy nuboso, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y un ambiente húmedo.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de muy nuboso y cubierto. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas en comparación con otros días. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 4 mm en las horas centrales del día, especialmente entre las 12:00 y las 18:00 horas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que alcanzarán hasta los 15 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, pasando a ser del sur y luego del noreste, lo que podría influir en la sensación térmica, haciéndola más fría en algunos momentos.

En cuanto a la temperatura, se prevé que alcance un máximo de 12 grados por la tarde, mientras que las mínimas se mantendrán alrededor de los 7 grados. La combinación de la alta humedad y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 95% de posibilidad en los periodos de la tarde y la noche. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente en las horas de la tarde, cuando las tormentas podrían ser más intensas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, por lo que se aconseja precaución al conducir o realizar actividades al aire libre. En resumen, un día de clima invernal y húmedo espera a O Rosal, con la posibilidad de tormentas y lluvias que podrían alterar la rutina diaria.

Hoy, 2 de diciembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con períodos de cubierto y la posibilidad de tormentas. Desde la madrugada, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . A medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se cubra completamente, especialmente en las horas centrales del día.

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con períodos de cubierto y algunas posibilidades de tormenta. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Tomiño se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, la bruma dará paso a un cielo poco nuboso, aunque a medida que avance el día, la nubosidad aumentará significativamente. A partir del periodo de la tarde, se espera que el cielo se cubra completamente, con intervalos de tormenta y lluvia escasa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.