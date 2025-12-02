El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y posibilidades de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando mínimos de 6 grados en las horas más frías de la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, así como entre la 1 y las 7 de la tarde. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían variar entre 0.2 y 6 litros por metro cuadrado, siendo más intensas en las horas centrales del día. En particular, se prevé que la precipitación más significativa ocurra entre las 3 y las 5 de la tarde, cuando se podrían registrar hasta 6 litros de lluvia.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 37 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente entre las 5 y las 6 de la tarde. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 4 a 10 km/h, pero se intensificará a medida que avance el día, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros.

La humedad relativa se mantendrá alta, superando el 90% durante gran parte del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las bajas temperaturas. Esto es especialmente notable en las primeras horas de la mañana, cuando la humedad alcanzará el 99%. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero seguirá siendo notablemente alta.

En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente nublado con lluvias intermitentes y un viento notablemente fuerte en las horas de la tarde. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones húmedas y ventosas, y que tomen precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor actividad de la lluvia y el viento.

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 7 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por condiciones meteorológicas que incluyen niebla y un ambiente mayormente cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno predominante, con visibilidad reducida, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la niebla persista en algunos momentos, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras.

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma dará paso a un cielo cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se intensificarán conforme avance la jornada. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.