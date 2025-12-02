El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y con probabilidades significativas de tormenta. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado de cubierto en las horas centrales del día.

La precipitación será un factor importante a tener en cuenta. Se prevé que a partir de la mañana se inicie un leve pero constante aporte de lluvia, acumulando hasta 0.5 mm en las primeras horas. Sin embargo, la situación se tornará más intensa hacia la tarde, con lluvias que podrían alcanzar hasta 3 mm en el periodo de 09:00 a 10:00. La probabilidad de precipitación es del 100% en intervalos clave, lo que indica que es muy probable que los residentes y visitantes de O Grove se enfrenten a condiciones húmedas y posiblemente tormentosas.

Las tormentas también son una preocupación, con una probabilidad del 90% de que se produzcan en las horas de la mañana y un 95% en la tarde. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, cuando las condiciones serán más propensas a la actividad eléctrica.

En cuanto al viento, se registrarán rachas significativas, especialmente en las primeras horas del día, con velocidades que alcanzarán hasta 54 km/h. El viento soplará predominantemente del oeste, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío, ya que las temperaturas se mantendrán en torno a los 10 grados durante la mayor parte del día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 92% en las horas de la tarde, lo que acentuará la sensación de incomodidad.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar ligeramente, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas descenderán a 9 grados , y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados.

Los habitantes de O Grove deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas y lluvias intensas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.