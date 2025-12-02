El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con intervalos de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que generará una sensación de humedad en el ambiente. La temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , lo que puede resultar fresco, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Las lluvias serán escasas en las primeras horas, pero se intensificarán a medida que se acerque la tarde. En total, se prevé que la precipitación acumulada alcance hasta 4 mm, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo, por lo que se recomienda precaución al conducir y caminar.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Durante la mañana, la velocidad del viento será moderada, pero se intensificará en la tarde, lo que podría generar un ambiente más incómodo. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que el viento alcance su máxima velocidad.

La humedad relativa será alta, rondando el 93% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 70%. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas frescas. La combinación de la alta humedad y el viento puede hacer que el tiempo se sienta más frío, por lo que se aconseja vestirse en capas y llevar un abrigo adecuado.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a alrededor de 8 grados . La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 95% de posibilidad de que se produzcan en la tarde y la noche. Esto sugiere que los residentes de Nigrán deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes y potencialmente severas.

En resumen, el día de hoy en Nigrán estará marcado por un tiempo inestable, con cielos nublados, lluvias intermitentes y un viento notable. Se recomienda a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.