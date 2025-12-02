El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 7 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se prevé que la nubosidad aumente, con intervalos nubosos que podrían traer lluvias ligeras. La precipitación acumulada durante las primeras horas del día se estima en alrededor de 0.3 mm, aumentando a 0.4 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de mayor actividad, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde, cuando se espera que las tormentas sean más frecuentes.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que alcanzarán hasta los 11 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. A lo largo del día, se anticipa que el viento se intensifique, especialmente en la tarde, alcanzando rachas de hasta 37 km/h. Esto, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea notablemente más fría.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la bruma y las condiciones de lluvia, especialmente en las horas de la tarde. La visibilidad podría reducirse considerablemente, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a alrededor de 6 grados . La probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan en la franja horaria de la tarde y la noche.

En resumen, hoy en Mos se prevé un día mayormente cubierto con lluvias escasas y tormentas, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en la tarde, debido a las condiciones de lluvia y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.