El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Moraña se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variables. Desde primeras horas de la mañana, los cielos estarán cubiertos, con intervalos nubosos que traerán consigo lluvias escasas. La temperatura se mantendrá fresca, oscilando entre los 5 y 9 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A lo largo de la mañana, la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque en cantidades moderadas. Se espera que la precipitación acumulada durante el día sea de aproximadamente 0.1 a 2 mm, siendo más intensa en las horas centrales. La humedad relativa se mantendrá elevada, rondando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevén rachas que alcanzarán hasta los 51 km/h, especialmente en las horas de la tarde, cuando el viento soplará del sur y suroeste. Esto podría generar una sensación térmica aún más baja, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas abiertas.

Durante la tarde, la situación meteorológica no mejorará significativamente. Los cielos seguirán cubiertos y se mantendrán las probabilidades de tormenta, con un 95% de probabilidad en intervalos específicos. Las temperaturas se mantendrán estables, pero la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos muy nubosos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura descenderá ligeramente, alcanzando mínimos de alrededor de 5 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, hoy en Moraña se anticipa un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Es recomendable estar preparado para condiciones invernales, con un abrigo adecuado y precauciones ante el viento fuerte.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.