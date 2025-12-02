El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Mondariz se verá afectado por condiciones meteorológicas adversas, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno predominante, con una visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las carreteras. A medida que avance el día, se espera un incremento en la nubosidad, con cielos cubiertos y tormentas que traerán consigo lluvias escasas, especialmente en las horas centrales de la jornada.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 9 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 6 grados, aumentando ligeramente a 9 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo a valores entre el 89% y el 98% a lo largo del día. Esto generará un ambiente húmedo y frío, que podría resultar incómodo para los habitantes de la localidad.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se acumulen entre 0.1 y 9 mm a lo largo del día, con un pico significativo de 9 mm en el periodo de la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias durante la jornada. Las tormentas también serán un factor a tener en cuenta, con probabilidades que rondan el 85% a 95% en diferentes periodos del día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 44 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente durante las tormentas, lo que podría afectar la sensación térmica y la estabilidad de algunos objetos en el exterior.

A medida que se acerque la tarde, la situación meteorológica podría complicarse, con un aumento en la intensidad de las tormentas y la posibilidad de lluvias más intensas. Los ciudadanos de Mondariz deben estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones al salir, especialmente en carreteras y caminos rurales. La recomendación es mantenerse informado a través de los canales oficiales y evitar actividades al aire libre si las condiciones se tornan severas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.