El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de nubes muy densas y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. La temperatura oscilará entre los 7 y 11 grados , alcanzando su punto más alto en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán en su mayoría ligeras. Se espera que la precipitación acumulada durante el día sea de aproximadamente 0.1 a 4 mm, con los momentos más intensos de lluvia concentrados entre las 13:00 y las 19:00 horas. Durante estos intervalos, la humedad relativa se mantendrá elevada, alcanzando hasta el 100%, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 43 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas y costeras, donde la combinación de viento y lluvia podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A lo largo de la mañana, la velocidad del viento será moderada, pero se intensificará en la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y las condiciones de tormenta serán probables, con un 95% de probabilidad de tormentas eléctricas en los periodos más críticos. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles interrupciones en el suministro eléctrico y precauciones adicionales si se encuentran en áreas propensas a inundaciones.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento notablemente fuerte. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad de la tormenta, y que se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.