El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Meis se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso con lluvias escasas, con una temperatura que rondará los 10 grados . A medida que avance la jornada, la nubosidad se intensificará, y se espera que el cielo se cubra por completo, lo que podría generar un ambiente sombrío y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que las lluvias serán una constante. En particular, se anticipa que entre las 09:00 y las 13:00 horas, las lluvias podrían ser más intensas, acumulando hasta 4 mm de agua. A lo largo de la tarde, la situación no mejorará, ya que se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que mantendrá el ambiente húmedo y fresco.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 8 y 10 grados durante todo el día. La sensación térmica podría ser más fría debido a la alta humedad relativa, que se situará en torno al 90-96%. Esto significa que los habitantes de Meis deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 26 km/h, especialmente durante la mañana y la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la actividad tormentosa, la probabilidad de tormentas es alta, alcanzando el 95% en varios periodos del día. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas eléctricas, especialmente en las horas centrales de la jornada. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias frecuentes y temperaturas frescas. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de un buen libro o una película, mientras se escucha el sonido de la lluvia caer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.