El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y muy nuboso, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados centígrados. A medida que avance el día, las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando los 9 grados en las horas más frescas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias. Las primeras gotas podrían comenzar a caer en la mañana, con una precipitación estimada de 0.2 mm en las primeras horas. A medida que el día progrese, se espera un aumento en la intensidad de las lluvias, especialmente entre las 9:00 y las 10:00, donde se prevé una precipitación de hasta 4 mm.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se anticipa que sople desde el oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 33 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente durante la tarde, cuando las temperaturas se mantendrán en torno a los 8 grados. La dirección del viento variará a lo largo del día, pero se mantendrá predominantemente del oeste y suroeste.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 98% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que las lluvias se sientan más intensas.

En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé una probabilidad del 95% de tormentas en los periodos de mayor precipitación, lo que sugiere que los habitantes de Meaño deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas. La combinación de viento fuerte, alta humedad y lluvias podría generar condiciones inestables, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados. Las lluvias continuarán, aunque podrían disminuir en intensidad hacia la noche. La jornada finalizará con cielos despejados, pero no se descartan algunas lluvias residuales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.