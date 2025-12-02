El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Marín se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que alternará entre intervalos nubosos y momentos de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando mínimos de 6 grados en las horas más frías de la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente en la tarde, donde se prevé que caigan hasta 6 mm de lluvia. La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 79% y el 100%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento soplará del oeste, con rachas que alcanzarán hasta 43 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente en áreas expuestas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, ya que las ráfagas de viento pueden ser fuertes y las condiciones de la carretera podrían verse afectadas por la lluvia.

A lo largo del día, se prevén tormentas, con una probabilidad de hasta el 95% en los periodos críticos. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias. La combinación de viento, lluvia y tormentas podría hacer que algunas actividades al aire libre sean complicadas, por lo que se aconseja planificar en consecuencia.

En cuanto a la visibilidad, se verá reducida en momentos de lluvia intensa, lo que podría afectar el tráfico y las actividades cotidianas. Se recomienda a los conductores que mantengan una distancia segura y reduzcan la velocidad en las carreteras.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas continuarán descendiendo, lo que podría llevar a una sensación térmica aún más fría. La noche cerrará con cielos despejados, pero las temperaturas seguirán siendo frescas, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.