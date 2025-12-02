El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidad de lluvias intermitentes. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo muy nuboso, con una temperatura que rondará los 7 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando mínimos de 4 grados en las horas más frías.

La precipitación será un factor importante a lo largo del día, con un total estimado de 0.7 mm de lluvia en las primeras horas, aumentando a 1 mm entre las 3 y las 4 de la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de mayor actividad, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto se debe a la presencia de un sistema de tormentas que afectará la región, lo que también incrementa la posibilidad de tormentas eléctricas, con un 85% de probabilidad en las primeras horas y hasta un 95% entre la 1 y las 7 de la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 41 km/h, especialmente durante la tarde. Esto generará una sensación térmica más baja, que podría hacer que la temperatura se sienta como si estuviera en torno a los 2 grados en los momentos más fríos del día. La combinación de viento y lluvia puede hacer que las condiciones sean incómodas, por lo que se recomienda a los residentes que se preparen adecuadamente, llevando ropa impermeable y evitando actividades al aire libre durante los momentos de mayor inclemencia.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. La temperatura se mantendrá en torno a los 4 grados, con una sensación térmica que podría descender aún más debido al viento. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, el día en Lalín se presenta como un día de invierno típico, con cielos nublados, lluvias y viento fuerte. Es un buen momento para quedarse en casa, disfrutar de una bebida caliente y esperar a que las condiciones mejoren en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.