El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

Hoy, 2 de diciembre de 2025, A Illa de Arousa se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas cambiantes. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado cubierto hacia la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidades de lluvia en intervalos específicos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Las lluvias serán escasas, pero se prevén tormentas que podrían acompañar a la precipitación, con una probabilidad de tormenta del 95% en los mismos intervalos. Esto sugiere que los habitantes de la isla deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente en la tarde y la noche.

En cuanto a la temperatura, se espera que descienda ligeramente a lo largo del día, comenzando en 11 grados por la mañana y bajando a 8 grados hacia la noche. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las horas más críticas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevén rachas de viento que alcanzarán hasta 61 km/h, especialmente en la tarde, con dirección predominante del oeste y suroeste. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente para actividades al aire libre. Los vientos más fuertes se sentirán entre las 14:00 y las 15:00, por lo que se recomienda precaución a quienes planeen salir.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con una ligera posibilidad de que las lluvias continúen. Las temperaturas nocturnas se estabilizarán en torno a los 8 grados, con un ambiente húmedo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día de contrastes, con un inicio relativamente tranquilo que dará paso a un tiempo más inestable y húmedo. Se aconseja a los residentes y visitantes que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.