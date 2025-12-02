El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

Hoy, 2 de diciembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con períodos de cubierto y la posibilidad de tormentas. Desde la madrugada, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados . A medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, y se espera que el cielo se cubra completamente, especialmente en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios períodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias a lo largo del día. Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, pero se intensificarán en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar hasta 9 mm en total. Las tormentas también son una posibilidad real, con un 95% de probabilidad de que se produzcan en las horas de la tarde y la noche.

La humedad relativa será alta, superando el 80% durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Los vientos soplarán predominantemente del oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 58 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán a alrededor de 8 grados, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las áreas más cercanas a la costa.

En resumen, A Guarda experimentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas a lo largo del día. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones climáticas adversas, llevando paraguas y evitando actividades al aire libre durante las horas de mayor inestabilidad. La jornada concluirá con un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.