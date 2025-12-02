El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

Hoy, 2 de diciembre de 2025, Gondomar se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura estable alrededor de los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% en la madrugada, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se prevé que la temperatura oscile entre los 7 y 11 grados, manteniéndose en torno a los 9 grados durante la tarde. Las condiciones de nubosidad variarán, con intervalos nubosos y momentos de cielo muy nuboso, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que la lluvia será un factor constante. Se espera que las precipitaciones sean escasas en la mayoría de los casos, aunque se podrían registrar acumulaciones más significativas en algunos momentos, especialmente en la tarde, con un total estimado de hasta 4 mm de lluvia.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 30 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 46 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. La dirección del viento cambiará a lo largo del día, con predominancia de vientos del oeste y suroeste, lo que podría influir en la percepción de la temperatura.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 95% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de la lluvia. Los intervalos de lluvia escasa se alternarán con momentos de mayor actividad, por lo que es aconsejable estar preparado para cambios repentinos en el tiempo.

En resumen, el día en Gondomar se caracterizará por un ambiente húmedo y fresco, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor viento y posibilidad de tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.