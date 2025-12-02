El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y de nuevo entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 3 mm en total.

La temperatura se mantendrá fresca, oscilando entre los 3 y 7 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán durante la mañana y la noche, mientras que las horas centrales del día podrían alcanzar hasta 7 grados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando ligeramente a lo largo del día.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 42 km/h en los momentos más intensos, especialmente entre las 14:00 y las 15:00. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A lo largo del día, se esperan intervalos de nubosidad variable, con momentos de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer. La visibilidad podría verse reducida, por lo que se aconseja precaución al conducir. La probabilidad de tormentas es alta, alcanzando hasta el 95% en los periodos críticos, lo que podría generar descargas eléctricas en algunas áreas.

En resumen, el día en Forcarei se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento fuerte hará que la sensación térmica sea más fría de lo habitual. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de actividades interiores y mantenerse abrigado. Si se debe salir, es fundamental estar preparado para las condiciones climáticas adversas y tomar las precauciones necesarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-01T20:57:12.