El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, martes 2 de diciembre

El día de hoy, 2 de diciembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, se prevén cielos cubiertos, con una alta probabilidad de tormentas, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 100%. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 9 grados , siendo más frescas durante la mañana y la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad continúe, con momentos de cielos muy nubosos y cubiertos. La temperatura máxima se situará en torno a los 9 grados, mientras que las mínimas rondarán los 4 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

La precipitación acumulada podría llegar a ser significativa, con valores que oscilan entre 0.1 y 2 mm, siendo más probable la lluvia durante las primeras horas del día. A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá elevada, con un 70% entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente. Esto sugiere que los habitantes de A Estrada deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean actividades al aire libre.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 39 km/h en las horas más intensas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica aún más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se sale de casa. Las rachas de viento también podrían causar algunos inconvenientes, como la caída de ramas o la acumulación de hojas en las calles.

A medida que se acerque la noche, la nubosidad persistirá y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 4 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la noche.

En resumen, el día de hoy en A Estrada se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias, tormentas y temperaturas frescas. Es aconsejable que los ciudadanos tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

